Kouider Kassimi: Le XV national déterminé à se qualifier à la phase finale de la Coupe d’Afrique de rugby

Le XV national, en concentration à Benslimane, poursuit sa préparation avant de disputer les matchs du groupe B comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique de rugby, organisés par la Fédération Royale marocaine de rugby (FRMR) du 18 au 24 novembre à Casablanca.



Sur la préparation de la sélection nationale à cette compétition, organisée sous l’égide de Rugby Afrique (anciennement Confédération africaine de rugby) et en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports ainsi que le Conseil de la ville de Casablanca, le président de la FRMR, Hicham Oubajja a assuré au micro de la MAP que le XV national est prêt à relever le challenge malgré la rude concurrence.



Et d’ajouter que les rugbymen nationaux sont bien décidés à aller loin dans la compétition, d’autant que le Maroc y prend part avec une équipe presque entièrement renouvelée, à hauteur de 90%.



Il précise que la sélection nationale qui comprend des joueurs locaux et d’autres évoluant au championnat français, ambitionne de décrocher son ticket pour la phase finale des éliminatoires de la Coupe d’Afrique de rugby, prévue en 2025 en Ouganda, avec la Coupe du monde en guise d’objectif ultime.



M. Oubajja n’a pas manqué de noter que la Fédération Royale marocaine de rugby ne ménage aucun effort pour favoriser le grand retour du XV national, jadis l’une des équipes les plus redoutées en Afrique.



Pour sa part, le sélectionneur national, Kouider Kassimi, a affirmé, lors d’une conférence de presse à Benslimane, que le premier match qui opposera le Maroc au Botswana sera décisif, ajoutant que les joueurs de la sélection nationale ont le moral au beau fixe et qu’ils sont bien décidés à dominer le groupe B qui comprend aussi le Madagascar et le Cameroun.



Sur la préparation de ses protégés, il se dit satisfait des conditions du déroulement des entraînements qui ont eu lieu au pays et en France, estimant que les quatre années pendant lesquelles le XV national était au point-mort ne sont désormais qu’un lointain souvenir.

Et d’indiquer que la moyenne d’âge des rugbymen nationaux dont certains disposent d’une expérience avérée est de seulement 22 ans.



Le XV national devra s’imposer dans deux matchs à élimination directe, afin d’accéder au prochain tour. Les rugbymen marocains affronteront d'abord le Botswana et, en cas de victoire, ils feront face au vainqueur du match opposant Madagascar au Cameroun.



La compétition du groupe B, qui coincide avec les festivités marquant la célébration des anniversaires de la Marche Verte et de l’Indépendance, se jouera à Casablanca. Les matchs du groupe A se déroulent en parallèle en Tunisie, avec en plus du pays hôte, la participation du Nigeria, du Ghana et de la Zambie.



Le vainqueur du groupe A affrontera le vainqueur du groupe B, dans un match de barrage, donnant accès à la phase finale de la Coupe d’Afrique, une étape décisive dans la qualification pour la Coupe du monde 2027.