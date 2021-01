Koeman a encore besoin de temps pour imposer ses idées au Barça

Le Néerlandais Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone depuis le début de la saison, a expliqué mardi avoir "encore besoin de temps afin d'imposer (ses) idées", à la veille du match en retard de la 2e journée de Liga à Bilbao. Avant ce match, le club catalan ne pointe qu'à la 5e place du classement en championnat d'Espagne, à dix longueurs de l'Atletico Madrid, leader. "Petit à petit, nous allons y arriver. Nous avons tout fait pour tirer l'équipe vers l'avant et la préparer pour le championnat, mais nous avons dû déplorer les blessures de plusieurs joueurs importants", a plaidé Koeman mardi lors de la conférence de presse d'avant-match. Gérard Piqué, Samuel Umtiti, Ronald Araujo et Ousmane Dembélé ont notamment manqué des rencontres sur blessure depuis le début de la saison, tandis que le milieu de terrain Philippe Coutinho sera indisponible pendant environ trois mois après une opération du genou gauche samedi. "Chaque entraîneur, au mois de janvier, pense à comment procéder pour améliorer son équipe", a ajouté l'ancien joueur du club, interrogé sur les plans du Barça pendant le mercato. "J'ai établi un plan, d'entrées et de sorties. Il dépend du club de le réaliser ou non", a précisé Koeman, qui a déjà accordé son bon de sortie au milieu de terrain espagnol Carles Alena, susceptible d'être prêté à Getafe. Le Barça devait affronter l'Athletic Bilbao, pour la première sur le banc basque de Marcelino Garcia Toral, qui succède à Gaizka Garitano, limogé dimanche.