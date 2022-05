Klopp nommé entraîneur de l'année

L' entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp a été désigné mardi par ses pairs "manager de l'année" en Premier League. Les Reds ont gagné la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre et fini à la deuxième place du Championnat à un point de Manchester City. Ils peuvent encore réussir le triplé en battant le Real Madrid en finale de la Ligue des champions samedi. "C'est un grand honneur après une saison de folie. Etre élu par ses pairs, c'est ce qu'il y a de mieux", a déclaré l'Allemand en recevant son prix au dîner de l'Association des entraîneurs de Premier League. "Quand on gagne ce genre de prix, c'est soit qu'on est un génie soit qu'on a le meilleur staff avec soi. Je suis avec tout mon encadrement. Je ne crois pas aux prix individuels dans le football, c'est un sport d'équipe et je ne serais rien sans ces gars-là", a-t-il ajouté.