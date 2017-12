Kim Kardashian veut devenir avocate

Depuis le début de sa notoriété, Kim Kardashian n'a pas forcément l'image d'une femme très intelligente. Pourtant, elle est loin d'être idiote et a réussi, avec sa mère et ses sœurs, à créer un véritable empire. Mais est-elle lassée par sa carrière à la télévision ?

Vous ne le saviez peut-être pas mais le père des Kardashian n'était pas vraiment businessman dans le monde de la télévision. Au contraire, Robert Kardashian qui est décédé en 2003 des suites d'un cancer était avocat et a notamment défendu O.J Simpson (il était incarné par David Schwimmer dans la série The People vs O.J. Simpson : American Crime Story). Un don dont aurait hérité sa fille Kim !

Sur Snapchat, celle qui accueillera bientôt son troisième enfant avec Kanye West s'est filmée en compagnie de son avocat, Mike Kump. Ce dernier n'a pas hésité à jeter des fleurs à Kim Kardashian, lui expliquant qu'elle aurait dû marcher dans les pas de son père. "Kim, je fais ce métier depuis 35 ans et je te le dis, tu as manqué ta vocation. Tu devrais être avocate. Tu as l'instinct, un bon jugement et tu sais présenter tes arguments d'une manière très articulée et convaincre les gens de ton point de vue. Veux-tu rejoindre mon cabinet ?" a-t-il lancé devant la caméra.

Des remarques qui ont évidemment flatté la star ! Cette dernière n'a pas hésité à déclarer qu'elle était prête à tenter le coup. "Je pourrais être stagiaire ! Quand j'aurais ralenti le rythme, je pourrais t'assister sur une affaire importante", a répondu Kim Kardashian à son avocat. "Tu es engagée", a lâché ce dernier. Bon, on ne s'attend quand même pas trop à voir la star changer de carrière pour le moment...