Kim Kardashian s’inquiète pour Kanye West

En l'espace de quelques jours, Kanye West s'est fâché avec Drake, son beau-frère Travis Scott (et compagnon de Kylie Jenner) et s'en est pris à Ariana Grande. Il s'est aussi réconcilié avec tout le monde si on en croit ses derniers messages. Tout ça s'est déroulé en coulisses mais surtout sur Twitter et Kim Kardashian serait prête à prendre des mesures pour protéger son compagnon d'une nouvelle querelle médiatique inutile.

Selon une source du magazine People, Kim Kardashian a certes défendu son mari (en postant notamment une réponse assez musclée à Drake, lui promettant le pire s'il menaçait sa famille), elle en aurait marre de ces controverses : "Kim n'a pas l'intention de commenter davantage et elle a demandé à Kanye de faire de même. Clairement, il ne va pas bien de nouveau. Kim veut lui interdire Twitter."

Pour résumer, dans une série de tweets, Kanye West a accusé Drake de l'avoir menacé. Kim Kardashian s'en est mêlée en défendant "son génie" de mari. Kanye s'est en est pris ensuite à Travis Scott pour avoir collaboré tout récemment avec Drake. Kylie Jenner a essayé de calmer le jeu. Ariana Grande s'est ensuite moquée des garçons et en a profité pour promouvoir sa chanson Imagine. L'ex d'Ariana, Pete Davidson, qui va très mal aussi, a alors défendu Kanye qui souffre comme lui d'une maladie mentale. Tandis que tout le monde s'inquiète pour Pete, Ariana a dû platement s'excuser auprès de Kanye et a apporté publiquement son soutien à Pete. Et Kanye a ensuite publié qu'il s'était rabiboché de vive voix avec Travis et qu'il les aimait profondément, Drake et lui, puisque c'est réciproque. Drake est resté publiquement silencieux pendant tout ce drama... N'était-ce pas finalement le meilleur choix ?