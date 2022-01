Kim Kardashian s'enrichit encore plus

En seulement 9 mois, la marque Skims de Kim Kardashian, 41 ans, s'est vue doubler de valeur. En effet, la marque vaut désormais 3,2 milliards de dollars ou 2,4 milliards de livres sterling. Rappelons que la star de KUWTK a lancé cette marque de vêtements en 2019. L'ex de Kanye West, 44 ans, avait notamment débuté en vendant des vêtements shapewear pour femmes. Actuellement, la marque propose aussi des vêtements de détente ainsi que des cols roulés.



Suite à une levée de fonds, une nouvelle évaluation a été effectuée sur la marque Skims. En avril 2021, la marque Skims valait 1,6 milliard de dollars, selon Bloomberg. Seulement, au cours de l'année 2021, ses ventes ont augmenté de 90% atteignant près de 275 millions de dollars. Ce qui amène à un chiffre d'affaires plus qu'impressionnant atteignant 400 millions de dollars pour l'année 2021. Bien entendu, Kim Kardashian n'a pas manqué de s'exprimer sur cette excellente nouvelle.



"Ce dernier tour de table nous permettra de nous concentrer sur l'apport d'innovations et de solutions à nos clients et de devenir encore plus une ressource de confiance pour eux", a-t-elle notamment déclaré.