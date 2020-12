Kim Kardashian de nouveau accusée d'appropriation culturelle avec ses sœurs

La famille Kardashian est habituée aux nombreuses polémiques dont elle fait très souvent l'objet. La dernière en date ? Une vidéo publiée par Scott Disick dans sur sa story Instagram le 13 décembre. En effet, on pouvait voir North, Penelope, Saint et leurs amis en train de réaliser leur propre interprétation de la célèbre danse néo-zélandaise du Haka.



Pour rappel, c'est la danse traditionnelle et culturelle dansée par l'équipe de rugby des All Blacks lors des matchs depuis des années. Pour beaucoup d'internautes, c'est une "honte", "irrespectueux" et "insultant".



Très furieux, ils n'ont pas hésité à le faire savoir dans les commentaires. "Cela me semble totalement inapproprié", a écrit un internaute. Pour un autre, il s'agit d'une "appropriation culturelle" et donc d'un "manque de respect !". Et pour d'autres, l'ex de Kourtney Kardashian devrait "enseigner à vos enfants la culture amérindienne avant de leur enseigner incorrectement notre Haka culturel". Pour l'instant, les principaux concernés n'ont pas encore réagi à cette nouvelle polémique