Kim Kardashian bientôt maman pour la quatrième fois

Kim Kardashian l’a confirmé, sa famille va bientôt s’agrandir avec l’arrivée d’un nouveau bébé. Invitée avec ses sœurs Kourtney et Khloé sur le plateau de Watch what happens live, la plus célèbre des Kardashian a avoué en direct qu’elle connaissait le sexe de son quatrième enfant : « Oui, je le sais. C’est un garçon ». Parce qu’elles ont l’habitude de jouer la comédie, Kourtney s’est immédiatement insurgée de ne pas être au courant. « Evidemment que je le savais, mais je ne voulais pas que vous le disiez à tout le monde », s’est justifiée Kim.

La femme d’affaires de 38 ans a expliqué pourquoi elle a finalement décidé de l’annoncer officiellement : « Je me suis saoulée pendant notre fête de Noël et je l’ai dit à quelques personnes, mais je ne sais plus à qui car je ne bois jamais autant. »

Kim Kardashian et Kanye West ont une nouvelle fois eu recours à une mère porteuse

Comme il l’avait fait pour donner naissance à leur fille Chicago, le couple a de nouveau fait appel à une mère porteuse. Kim Kardashian avait souffert d’un « placenta accreta », une anomalie du placement du placenta sur l’utérus, lors de ses deux premières grossesses.

Kim Kardashian a également révélé qu’elle ne pensait plus avoir d’enfant après ce deuxième petit garçon. Il ne nous reste plus qu’à connaître le prénom – probablement très original – du futur bébé !