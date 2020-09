Kim Kardashian annonce l’ arrêt de “Keeping Up With the Kardashians ”

La fin d’une ère. Après 14 années devant les caméras et 20 saisons, «Keeping Up With the Kardashians», l’émission de télé-réalité qui a rendu toute la famille Kardashian célèbre, s’arrête.



C’est dans un communiqué publié par la famille sur Instagram que la nouvelle a été annoncée. Kim Kardashian écrit : «A nos supers fans. C’est avec le cœur lourd que nous avons pris la difficile décision en tant que famille de dire au revoir à «Keeping Up With the Kardashians». Après ce qui représente 14 années et 20 saisons, des centaines d’épisodes et de nombreux spin-off, nous sommes immensément reconnaissants à vous tous qui avez regardé l’émission pendant toutes ces années – les bons moments, les mauvais, les joies, les larmes et les nombreuses relations et les enfants. Nous chérirons pour toujours les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes rencontrées sur le chemin».



Kim Kardashian continue en remerciant le producteur de l’émission Ryan Seacrest pour avoir cru en ce projet et a expliqué que la toute dernière saison de l’émission serait diffusée à l’écran en 2021. Il va donc falloir patienter encore quelque temps avant que les caméras ne s’éloignent définitivement des maisons de la famille Kardashian.



Kim Kardashian termine par ces mots plus personnels : «Sans «Keeping Up With the Kardashians», je ne serais pas là aujourd’hui. Je suis incroyablement reconnaissante à chaque personne qui m’a regardé et m’a supporté ma famille et moi durant ces 14 dernières années. Ce show a fait de nous qui nous sommes et j’aurais toujours une dette envers toute personne qui a joué un rôle dans notre carrière et a changé nos vies pour toujours». Kris Jenner, Kourtney et Khloe Kardashian, Kendall et Kylie Jenner ainsi que Rob et Scott Disick ont également publié la nouvelle sur leurs réseaux sociaux. Un coup de tonnerre dans le monde du divertissement américain.