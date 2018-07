Killion Munyama : Le Maroc, un acteur majeur de la paix et de la stabilité en Afrique

Le Maroc est un acteur majeur en Afrique qui œuvre pour la paix et la stabilité du continent, a affirmé Killion Munyama, député au Parlement polonais qui préside le groupe de députés amis de l'Afrique au sein de cette institution législative.

Dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la célébration de la Fête du Trône qui marque le 19è anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Munyama a souligné que le Maroc s'affirme comme un acteur de premier plan en Afrique, mettant en valeur l’apport du Maroc et sa contribution à la paix et la stabilité africaine ainsi que les actions menées par le Royaume pour la prospérité du continent en développant un véritable modèle innovant de coopération Sud-Sud.

Il a dans ce contexte mis en exergue la portée du retour du Maroc à l'Union africaine et la place de choix qu'il occupe au sein de la communauté africaine, louant son engagement actif et permanent en faveur d'une Afrique forte et prospère.

M. Munyama a mis en avant la portée de la célébration de la Fête du Trône, exprimant son admiration pour les avancées et progrès accomplis par le Royaume sous la conduite sage et éclairée du Souverain.

M. Munyama, également président de la Commission de l'immigration à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a, à ce propos, indiqué qu'il s'est rendu deux fois cette année au Maroc où il a participé en février à Rabat à la conférence régionale organisée par le réseau parlementaire sur les politiques des diasporas de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et à une autre conférence à Dakhla.

Il a à cet égard affirmé que le Maroc poursuit sa marche sereine de développement relevant en particulier la stabilité politique dont jouit le Royaume à la faveur des réformes importantes entreprises dans différents domaines.