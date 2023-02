Khloé Kardashian confirme être célibataire pour le moment

La star de la télé-réalité a répondu à des questions de fans sur Twitter et a fait le point avec eux sur sa vie sentimentale. «Vous me manquez les gars», a d'abord tweeté la star de 38 ans. «Je suis désolée d'avoir été absente récemment. La vie a suivi son cours et je ne suis pas là à cause de ça. Mais je voulais dire bonjour à mes bébés».



Un utilisateur a répondu au message : «Qui est ton homme actuellement ? Tu sais que je vais avoir les détails ! ET IL FERAIT MIEUX DE BIEN TRAITER MA SOEUR !!! OU SINON».

Khloé Kardashian a alors répondu: «Qui a du temps pour un homme lol… J'ai un bébé de 6 mois et True et moi sommes maladivement codépendantes l'une de l’autre».



La personnalité de la télévision partage la garde de sa fille de quatre ans et de son fils de six mois, né par mère porteuse le 28 juillet 2022, avec son ex, le joueur professionnel canadien de la NBA Tristan Thompson, 31 ans. L'athlète est également père d'un garçon, Theo, avec la mannequin de fitness Maralee Nichols et son fils Prince Oliver avec son ex-petite amie Jordan Craig.

«Je l'aime secrètement. Non mais pour de vrai… Je n'ai aucun homme pour le moment», a poursuivi Khloé Kardashian. «Il est aussi dans mes prières».



En juin 2022, le magazine People affirmait qu'elle voyait un investisseur en capital-investissement rencontré lors d'un dîner par l'intermédiaire de sa sœur Kim Kardashian. À ce moment-là, Khloé Kardashian avait également démenti une affirmation en ligne selon laquelle elle sortirait avec «un autre joueur de la NBA», déclarant dans un commentaire Instagram que ce n'était «certainement PAS vrai !!!»