Khalid Hnich retenu pour officier au Mondial de futsal

L'arbitre marocain Khalid Hnich figure sur la liste des arbitres retenus pour officier à la Coupe du monde de futsal de la FIFA, qui sera disputée du 14 septembre au 6 octobre prochains en Ouzbékistan.



"Les arbitres ont participé à des sessions de formation en ligne depuis le début de l'année dans le but d'accroître l'uniformité des décisions. Ces sessions se poursuivront avant un séminaire pré-tournoi, en Ouzbékistan du 4 au 13 septembre", a indiqué mardi la FIFA dans un communiqué.



Trois villes hôtes - Andijan, Boukhara et Tachkent - accueilleront les rencontres. L'une des 24 équipes en lice sera sacrée championne du monde à l'issue de la finale qui aura lieu dans la capitale, le 6 octobre.



Outre le Maroc, quart-de-finaliste lors de la précédente édition de la Coupe du monde et triple tenant du titre de la Coupe d’Afrique des nations, le continent africain est représenté lors de cette compétition par l’Angola et la Libye.



Ci-après la composition des groupes :

– Groupe A : Ouzbékistan, Pays-Bas, Paraguay, Costa Rica.

– Groupe B : Brésil, Cuba, Croatie, Thaïlande.

– Groupe C: Argentine, Ukraine, Afghanistan, Angola.

– Groupe D : Espagne, Kazakhstan, Nouvelle-Zélande, Libye.

– Groupe E : Portugal, Panama, Tadjikistan, Maroc.

– Groupe F : Iran, Venezuela, Guatemala, France.