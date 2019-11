Khalid Echajari s’adjuge l'Open national des échecs à El Jadida

Khalid Echajari, du Club Ménara de Marrakech, a remporté la 6ème édition de l'Open national des échecs, tenue dernièrement à El Jadida.

Placé sous l'égide de la Fédération Royale marocaine des échecs, ce tournoi, qui a enregistré une participation record, a été organisé par Raja Sport Jadidi, dans le cadre de la célébration du 44ème anniversaire de la Marche Verte.

L'Open national, qui a bénéficié du soutien de l'OCP, a été disputé par 156 participants représentant plus de 14 villes et près de 48 clubs du Royaume, ont indiqué les organisateurs.

L'invitation de deux pays étrangers, à savoir la France et l'Algérie, a donné une dimension internationale à la sixième édition, s'est réjouie la même source.

Le tournoi, doté d'importants prix, était homologué par la fédération internationale des échecs (FIDE), a expliqué le président du club organisateur et arbitre international, Abdelkrim Kamous.

Il a affirmé que la participation du français Nicolas Dublin, d'Anas Ouizri, champion du Maroc et champion d'Afrique amateurs, et d'autres concurrents de renom, tels Yassir Saber et Nassim Zrikan, a permis aux participants de se frotter aux meilleurs joueurs, d'évaluer leur niveau technique et d'améliorer leur classement à l'échelle internationale "Elo".

En système Suisse à la cadence de 15 minutes +10 secondes, les joutes se sont déroulées dans une ambiance de grande concentration, s'est félicité Khalid Echajari, vainqueur de cette 6ème édition, saluant les efforts déployés par les dirigeants du Raja Sport Jadidi, qui peuvent s'enorgueillir du franc succès enregistré par ce tournoi.

Fidèles à la culture de reconnaissance, les organisateurs ont rendu hommage à Taoufik Skalli, plusieurs fois champion national et l'un des vétérans ayant rendu de louables services à cette discipline.