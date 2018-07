Kevin Spacey dans de beaux draps

Le site Internet TMZ assure que déjà trois nouvelles accusations d’agressions sexuelles contre Kevin Spacey ont été enregistrées par Scotland Yard. Elles viennent s’ajouter aux trois précédentes déjà examinées par la police de Londres. Le comédien a promptement été écarté de la série House of Cards dont il tenait le premier rôle et remplacé par Christopher Plummer à la dernière minute dans Tout l’argent du monde de Ridley Scott.

Les autorités ont confirmé au site Variety que deux plaintes ont été enregistrées au mois de février 2018, puis une troisième au mois d’avril. Les faits auraient eu lieu respectivement à Lambeth en 2008, à Gloucester en 2013 et à Westminster en 1996. Ces événements seraient actuellement minutieusement inspectés par les services de police réservés aux mineurs et aux agressions sexuelles.

Pour B. Bertolucci, Ridley Scott devrait avoir honte d'avoir remplacé Kevin Spacey dans son film. Kevin Spacey fut directeur artistique du Théâtre Old Vic situé près de la gare de Waterloo à Londres de 2003 à 2014. La direction de ce théâtre a assuré en novembre dernier avoir reçu des plaintes d’une vingtaine de jeunes acteurs le concernant. Pour confirmer ces rumeurs, le comédien Guy Pearce, qui a donné la réplique à Kevin Spacey dans L.A. Confidential, a tenu des propos comparables en interview avec Andrew Denton :"Ah, oui… Pas facile de parler de lui, ces derniers temps. C’est un très grand acteur, un acteur incroyable. Il m’a donné un peu de fil à retordre. Il a les mains baladeuses. Heureusement, j’avais 29 ans à l’époque, et pas 14."

Oscarisé à deux reprises en 1996 pour son second rôle dans Usual Suspects, puis en 2000 pour son premier rôle dans American Beauty, Kevin Spacey a fait partie des comédiens les plus admirés du grand écran pendant trois décennies. Il est probable que les multiples accusations dont il fait l’objet mettent définitivement un terme à sa carrière, quel que soit le jugement rendu contre lui. Au mois de novembre 2017, le comédien Bryan Cranston déclarait d’ailleurs que si d’éventuelles rédemptions pourraient voir le jour dans un futur lointain, celle de Kevin Spacey était inimaginable.