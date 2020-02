Kesha émue par une chanson sur son père

À sa grande surprise, Kesha était très ‘’émue’’ en écrivant une chanson sur son père. La chanteuse de 32 ans a révélé qu’elle n’était pas «super informée» quand elle a écrit une chanson qui parle du fait de grandir sans avoir eu un père à ses côtés, mais que quand elle a commencé à enregistrer le titre ‘Father Daughter Dance’ - qui est tiré de son nouvel album ‘High Road’ - les mots lui sont venus sans encombre, ce qui a suscité une réaction particulière chez elle.

Elle a déclaré au journal The Sun: ‘’Ce n’était pas un sujet sur lequel j’étais super informée et donc je ne voulais pas forcément écrire là-dessus, mais j’ai choisi ce sujet intentionnellement. ‘’Je me suis toujours comportée en tant que femme forte et rude, quand on me posait des questions au sujet de mon père, et je ne savais pas à quel point cela pouvait être émouvant d’écrire cette chanson. ‘’Cela a ouvert un torrent d’émotions. Ce n’était plus du tout pareil.’’

Dans la fameuse chanson, Kesha imagine ce qu’aurait été sa vie si elle avait grandi avec la présence d’un père, et ‘’par respect envers sa mère’’, elle lui a annoncé l’existence de ce morceau, en premier.

Elle a ajouté : ‘’Avec tout le respect que j’ai pour ma mère, je lui en ai parlé en premier car elle a toujours été là pour moi.’’

Par ailleurs, Kesha est très fière de son nouvel album et s’est beaucoup amusée en travaillant sur les chansons.

Elle a déclaré: ‘’Sur [le titre] ‘High Road’, j’ai exploré beaucoup de choses et je pense que c’est amusant car je chante à tue-tête une chanson en faisant mine de dire de la m***e. Sur ‘Kinky’ je fais juste l’idiote et je m’éclate.’’

Et l’interprète du titre ‘Tik Tok’ a hâte de commencer à partir en tournée afin de promouvoir ses nouvelles chansons. Elle a ajouté : ‘’Je n’ai jamais été aussi excitée à l’idée de partir en tournée que je le suis en ce moment. Mon album va sortir, les fans connaîtront toutes les chansons et on va pouvoir faire la fête. J’ai hâte de partir en tournée, c’est la cerise sur le gâteau.’’