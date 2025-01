Kénitra : Inauguration d’une nouvelle ligne de production et de traitement des algues

Une nouvelle ligne de production dédiée au traitement des algues et à la production de l'agar-agar relevant de la société Setexam a été inaugurée, mercredi à Kénitra, pour un investissement de 60 millions de dirhams.



Ce projet, dont le coup d'envoi a été donné en présence de la Secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, vise à offrir une solution innovante pour réduire l'utilisation des pesticides chimiques.



Cette unité est la seule au Maroc à produire de l'agar-agar, a déclaré à la presse Mme Driouich, notant que le Royaume occupe la 3e position au niveau mondial après la Chine et l’Espagne pour ce qui est de la production de l'agar-agar, utilisé dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique, rapporte la MAP.



Grâce aux technologies développées au niveau de cette unité industrielle, des fertilisants foliaires destinés à l'agriculture organique seront produits permettant de se passer des pesticides chimiques, a-t-elle souligné.



Pour sa part, le directeur de Setexam, Rachid Lebbar, a souligné l’importance de l'agar-agar qui peut être utilisé dans la production d’antibiotiques.



Produit de haute qualité, l’agar-agar est commercialisé dans les marchés internationaux et dans tous les continents, a-t-il ajouté.



L'extension de cette unité, qui génère à travers ses activités 300 emplois sur site et 10.000 ramasseurs d'algues, permettra également de renforcer le tissu industriel dans la région.



La société Setexam est considérée comme l'un des leaders mondiaux dans la production d'agar-agar dans les marchés du Japon, des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de la France.