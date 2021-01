Kelvin Kaindu Nkana FC prendra au sérieux le TAS

Le club zambien de Nkana FC prendra au sérieux l'équipe marocaine de Tihad Athletic sport de Casablanca (TAS) lors du prochain match prévu dans le cadre du 2è tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a indiqué dimanche l'entraîneur du club zambien, Kelvin Kaindu. «Nous ne sous-estimerons pas Tihad de Casablanca simplement parce qu'il s'agit d'un club marocain de 2è division», a déclaré M. Kaindu à la presse, notant que «dans la CAF, il n'y a pas d'équipe qu'on peut considérer comme mineure". Le TAS s'est qualifié pour les barrages de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) au terme de son match nul face à la formation béninoise de l’ESAE FC (1-1), mercredi dernier à Porto-Novo au Bénin. Le club casablancais, qui s’était largement imposé au match aller à domicile (4-0), a réussi à valider son billet pour le prochain. «C'est probablement la première fois qu'ils se qualifient pour la CAF, mais je pense qu'ils n'y sont pas par erreur», a souligné l’entraîneur zambien, notant que les joueurs du TAS «ont travaillé dur pour être là». Et Kaindu d'ajouter que «ce n'est tout simplement pas une équipe ordinaire, c'est une équipe d'Afrique du Nord et nous savons ce que les équipes maghrébines peuvent faire lorsqu'elles viennent jouer contre nous dans le sud». Nkana FC n'a pas encore gagné à domicile dans les compétitions continentales cette saison. Le club a concédé deux nuls en Ligue des champions de la CAF contre le Bantu FC du Lesotho (0-0) et Petro Atletico de l'Angola (1-1). Les protégés de Kaindu ont été relégués en Coupe de la Confédération après avoir été éliminés par Petro par 2 buts à 1 lors de la phase préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Pour rappel, ce tour barrage verra le Raja, versé en C2 après avoir été éliminé en Ligue des champions par l’équipe sénégalaise de FC Teungeth, donner la réplique au club tunisien de l’US Monastirienne. Alors que la Renaissance de Berkane, tenante du titre, a été exemptée de ce tour et s'est automatiquement qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe de la CAF suite au retrait du club tchadien de Gazelle FC de la Ligue des champions. Le tirage au sort a rassemblé les équipes qualifiées du 2è tour préliminaire de la Coupe de la CAF et celles reléguées du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, pour une place en phase de groupes. La première manche de ces rencontres se disputera en février prochain tandis que le match retour est prévu le 21 du même mois. En ce qui concerne la Ligue des champions, le Wydad de Casablanca a été logé dans le groupe C, à l'issue du tirage au sort de la phase de groupes. Le WAC évoluera ainsi aux côtés des clubs de Horoya Conakry de Guinée, de Petro Atletico d'Angola et des Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud. A cet effet, la 1ère journée se déroulera les 12 et 13 février, la deuxième le 23 février, la troisième les 5 et 6 mars, tandis que la quatrième journée se jouera le 16 mars. La cinquième journée se tiendra les 2 et 3 avril alors que la sixième et dernière journée aura lieu les 9 et 10 avril. Il est à noter que les hommes de Faouzi Benzarti se sont qualifiés pour la phase de groupes après avoir pris le dessus sur le Stade Malien (3 à 1) au terme des deux matches du deuxième tour. A noter que le groupe A renferme les équipes d’Al Ahly (Egypte-tenante du titre), d’AS Vita (RD Congo), de Simba SC (Tanzanie) et d’El Merriekh (Soudan). Quant au groupe B, il est composé de TP Mazembe (RD Congo), de Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), d’El Hilal (Soudan) et du - CR Belouizdad (Algérie). Enfin, l’Espérance (Tunisie), le Zamalek (Egypte), le MC Alger (Algérie) et le FC Teungueth (Sénégal) évolueront dans le groupe D.