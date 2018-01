Katy Perry se plaint de ne pas avoir de vie privée

Pour rester au plus haut niveau, une superstar de la pop comme Katy Perry ne peut pas se contenter d’enregistrer des albums et de faire des tournées. Avec pas moins de 170 millions de followers présents dans le monde entier, la chanteuse doit maintenir une présence permanente sur les réseaux sociaux, ce qui l’empêche d’avoir une vie privée.

Lors d’un entretien relayé par People.com, elle a abordé ce problème avec lucidité et résignation. « Bien, c’est comme marcher sur un fil. Vous n’avez pas à répondre à des questions. Vous n’êtes pas assermentée. Vous n’avez pas à laisser des miettes de pain sur tous les réseaux sociaux si vous ne le voulez pas », a déclaré la chanteuse.

Néanmoins, même si Katy Perry pourrait laisser un peu les réseaux de côté afin de souffler un peu, elle est bien consciente que ce n’est pas si simple. « Certaines personnes le font et en ont besoin comme d’un outil. Ecoutez, toutes les choses relatives à la célébrité sont juste un produit annexe de ce que je fais, ce n’est pas ce que j’ai cherché à faire. Je voulais seulement raconter des histoires et chanter pour me connecter avec les gens », a-t-elle conclu.

Cette déclaration est venue quelques jours après que la chanteuse a été photographiée avec Orlando Bloom lors d’une rencontre qu’ils voulaient discrète aux Maldives