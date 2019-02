Katy Perry se paye encore une fois Britney Spears

Katy Perry a encore eu une petite pique pour Britney Spears. Ce vendredi, l’interprète de Roar a publié en Story Instagram l’extrait d’une interview du producteur Greg Wells. Comme le relaye BuzzFeed, elle a entouré d’un cœur le passage suivant : «Je ne suis pas sûr que les gens le savent. Ils pensent qu’on lui tend un script comme à Britney Spears et qu’on lui dit quoi chanter. C’est tout le contraire. Elle dit aux gens comme moi et Max Martin quoi faire».

«Pourquoi Katy Perry s’en prend-elle constamment à Britney alors que Brit n’a jamais eu que des choses gentilles à dire envers elle ? Amuse-toi bien sur American Idol», déclare cet internaute.

Même le très sérieux Washington Post a signifié à Katy Perry qu’il fallait cesser de tacler Brit-Brit, dans un article intitulé «Britney Jean Spears a fait plus pour la pop musique que toi, Katy Perry. Assieds-toi», dont l’intro est limpide : «D’abord tu continues à mettre en lumière la dépression de Britney Spears en 2007 et maintenant tu dis que c’est un robot ? Honte à toi».

Et c’est un fait : cela fait depuis 2015 que Katy Perry fait référence à la chute ultra-médiatisée de l’interprète de Toxic qui l’a conduite à, encore aujourd’hui, être sous la tutelle de son père et perdre la garde de ses enfants. La chanteuse de I Kissed a Girl (and I Liked It) a plusieurs fois fait référence à cette soirée où Britney Spears s’était rasée la tête en public et avait attaqué la voiture d’un paparazzi à coups de parapluie juste après.