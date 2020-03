Katy Perry enceinte de son premier enfant avec Orlando Bloom

En couple depuis 2016 (si l’on ignore leur break survenu en mars 2017), Katy Perry et Orlando Bloom nagent en plein bonheur.

Fiancés depuis le 14 février 2019, le couple attend désormais un heureux événement. La chanteuse est enceinte de son premier enfant. Et pour annoncer sa grossesse au monde entier, elle a vu les choses en grand, selon nos confrères américains du magazine People. Dans la nuit de mercredi 4 à jeudi 5 mars, l’artiste a révélé le clip de son single Never Worn White sur YouTube. A la fin de cette vidéo, Katy Perry dévoile son baby bump, qu’elle caresse amoureusement, en prenant la pose de profil. Sur Instagram, peu de temps après la sortie de ce clip, l’interprète de I Kissed a Girl a confirmé qu’elle était enceinte, affirmant qu’elle avait gardé le secret pendant longtemps. Dans la foulée, Katy Perry a annoncé qu’elle devait accoucher “cet été”. Un événement que Katy Perry et Orlando Bloom attendent avec impatience. “Nous sommes très excités et heureux”, a lancé la chanteuse de 35 ans. Pour le moment, et comme elle a pu le révéler sur le réseau social, Katy Perry doit faire face aux fringales de grossesse, puisqu’elle a “développé un amour pour les aliments épicés”, d’après People.