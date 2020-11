Kassak signe un contrat de 5 ans avec l’OCS

Le milieu de terrain offensif Abderrahmane Kassak vient de signer un contrat de 5 ans avec l’Olympique de Safi(OCS),section football, a annoncé le club safiot. Né le 16 décembre 1998, Kassak est un pur produit du club ayant évolué dans toutes les catégories d’âge de l’OCS, indique le bureau dirigeant dans un communiqué. Le bureau dirigeant de l’OCS ambitionne, cette saison, de réaliser destransferts de taille à la hauteur des ambitions affichées par le club et ses différentes composantes, rappelle-t-on. Ainsi, le club a déjà recruté Hicham Laroui, l’international libyenOussamaAl-Badawi et l’international ivoirien KassiThierry Martial, et a renouvelé les contrats du défenseur Mehdi Attouchi et du milieu de terrain offensif Zakaria Lahlali. A rappeler que l’OCS a terminé la Botola Pro D1 en 13è position avec 33 points (6 victoires, 15 nuls et 9 défaites).