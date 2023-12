Karting. Le Maroc remporte la Mena Nations Cup au Qatar 

L'équipe nationale marocaine a remporté la Mena Nations Cup 2023 de karting, organisée par la Fédération internationale de l'automobile Fia au circuit de Lusail à Doha, du 12 au 16 décembre.



Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine des sports automobiles (FRMSA), le Maroc, représenté par 16 pilotes dans toutes les catégories, a occupé la tête du classement général, devant les Emirats Arabes Unis et le Qatar, pays organisateur.



En individuel, Nahil El Gahoudi et Nadir Kabbage ont remporté la première place, respectivement, en Micromax et en DD2 Master. En catégorie Mini Max, Kamil Benchekroun, qui faisait son retour dans la Mena Nations Cup, s'est hissé à la 3e place.

En endurance, l'équipe du Maroc, composée de Tarik Almou et Ilias Fouquet, a décroché la deuxième place derrière le Qatar.



C'est la première fois qu'un pays africain remporte cette coupe, affirme la FRMSA, précisant que les précédentes éditions ont connu les victoires des Emirats Arabes Unis, du Liban et d'Oman.



Après ce succès, la sélection marocaine préparera les FIA Games qui seront organisés à Valence en Espagne en octobre 2024, fait-on savoir.