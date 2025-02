Karima Moual : La littérature joue un rôle fondamental dans le changement de l'image stéréotypée de la femme africaine 

L’écrivaine et journaliste de la chaîne italienne Mediaset, Karima Moual, a affirmé que la littérature joue un rôle fondamental dans le changement de l'image stéréotypée de la femme africaine.



Dans une interview accordée à la MAP en marge de la 3ème édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), elle a qualifié la culture de clef de voûte du changement des mentalités, notant que la littérature favorise une meilleure compréhension des sociétés et contribue à briser les restrictions imposées par les stéréotypes.



Pour elle, le plus grand défi réside dans la publication et la diffusion de cette littérature, notamment en Occident qui est appelé à fournir davantage d’efforts pour se familiariser avec la diversité culturelle africaine qui enregistre actuellement une évolution importante et positive. Elle a souligné que la littérature africaine présente une image plus réaliste et diversifiée de la femme africaine, loin des stéréotypes, insistant à cet égard sur l'importance de soutenir les écrivains africains, en particulier les femmes, pour publier leurs œuvres et les traduire vers d’autres langues, en vue d’atteindre un public plus large.



L’autrice, dont les écrits abordent des questions de migration, d'identité et d'intégration, a indiqué qu'elle se sentait investie d'une grande responsabilité en tant qu'écrivaine d'origine marocaine en Italie, rappelant l'importance d'utiliser un langage simple et compréhensible pour lutter contre les stéréotypes.



A cet effet, elle a estimé que le FLAM est un événement culturel à dimension mondiale qui met en lumière la littérature africaine contemporaine et renforce l'identité africaine sur la scène internationale, ajoutant que de telles manifestations contribuent à la diffusion des récits africains au-delà des frontières du continent.