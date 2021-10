Karim Benzema risque 10 mois de prison avec sursis

Au deuxième jour du procès dans «l'affaire de la sextape» de Mathieu Valbuena, après les auditions des différents protagonistes, le parquet de Versailles a rendu son verdict. Dix mois de prison avec sursis assortis d'une amende de 75.000 euros ont été requis contre le footballeur Karim Benzema, poursuivi pour complicité de tentative de chantage.



La procureure est revenue longuement sur le rôle du joueur de foot dans cette affaire. "Benzema est au courant. Il cautionne. Il faisait partie d'une stratégie et en avait conscience.



Il s'associe au projet et parle en disant "nous". M. Benzema prend part à une stratégie élaborée, il est briefé et l'absence d'agressivité fait partie de la stratégie. Là on est plus dans la pression, la menace, on essaye d'être sympa. on profite de son rôle de bon camarade dans l'Equipe de France".



L'autre procureur Julien Eyraud a pour sa part rappelé le rôle dans la société de la star du Real Madrid, "porteur d'une image, d'espoir, de notoriété et de valeurs morales".