Karim Benzema quitte le club madrilène 

Le Ballon d'Or français Karim Benzema va quitter le Real Madrid à la fin de la saison, après 14 saisons passées dans le club espagnol, a annoncé ce dernier dimanche. "Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont trouvé un accord pour mettre fin à sa brillante et inoubliable étape comme joueur de notre club", a écrit le Real dans un communiqué publié à quelques heures du dernier match de la saison en Championnat d'Espagne face à l'Athletic Bilbao (18h30).



Arrivé en 2009 à Madrid en provenance de Lyon, Benzema laisse à 35 ans une trace indélébile au sein du club madrilène, avec 25 titres dont cinq Ligue des champions. Son dernier sacre européen, en 2022, lui a ouvert les portes du Ballon d'Or, le premier pour un joueur français depuis Zinédine Zidane en 1998.



Il a échoué cette saison en demi-finale de C1 contre Manchester City. Le N.9, longtemps resté dans l'ombre de Cristiano Ronaldo pendant les années madrilènes du Portugais, a pris les commandes du jeu offensif du Real une fois CR7 parti, en 2018. Il est actuellement, derrière son ancien coéquipier, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, avec 353 buts.



"Le parcours de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, lui qui a parfaitement représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir", explique le Real dans son communiqué, laissant entendre que Benzema a décidé lui-même de ne pas prolonger son contrat.



Son nom est lié depuis plusieurs jours à l'Arabie saoudite, qui lui promettrait un pont d'or pour y terminer sa carrière. "Pourquoi devrais-je parler de mon avenir ? Je suis à Madrid. Ceux qui parlent le font sur Internet, et la réalité, ce n'est pas Internet", avait rétorqué Benzema jeudi soir lors d'une cérémonie en hommage à sa carrière organisée par le quotidien sportif espagnol Marca.



Trois jours seulement après cette sortie, l'avenir du buteur est en partie tranché: il ne s'écrira pas à Madrid. Le Real a annoncé la tenue mardi à 12h00 d'un hommage à son joueur, en présence du président du club Florentino Perez.