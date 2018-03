Kanye West fait gagner de l’argent à Kim Kardashian

Grâce à son mari Kanye West, Kim Kardashian pourrait bien redevenir plus riche que sa demi-soeur Kylie Jenner. La star de L'incroyable famille Kardashian a en effet vu sa fortune augmenter de quelques milliers de dollars en un peu moins de deux mois. Comment ? En plus de nombreux cadeaux de Noël offerts à sa bien aimée, le rappeur avait décidé d'offrir un présent particulier à la femme de sa vie.

Kanye West avait ainsi acheté des titres d'actions chez Amazon, Adidas, Disney ou encore Apple, le tout pour une valeur totale de 400.000 dollars. Les actions d'Amazon et Adidas continuant à grimper (respectivement de 24.000 dollars et 11.000 dollars, ndlr), et celles de Disney et Apple baissant quelque peu, Kim Kardashian s'est finalement enrichie de 31.800 dollars.

En passant de 400.000 à 431.800 dollars, les actions de Kim K ont donc été un investissement réussi. Le père de famille a ainsi fait gagner de l'argent à son épouse sans qu'elle ait besoin de lever le petit doigt !

Une somme d'argent qui peut paraître "dérisoire" par rapport à la fortune personnelle de la businesswoman (qui atteint 45,5 millions de dollars), mais qui n'est pas négligeable. Avec cet argent, Kim Kardashian va pouvoir gâter encore davantage ses trois enfants North, Saint et Chicago.