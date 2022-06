Kane est impatient de l'arrivée de Nunez et Haaland

L'attaquant de Tottenham Harry Kane a hâte de défier la saison prochaine en Premier League Darwin Nunez et Erling Haaland, avec lesquels il s'attend à une grosse bagarre pour le titre de meilleur buteur du championnat.



L'Uruguayen Darwin Nunez est attendu à Liverpool dans les prochains jours, en provenance du Benfica Lisbonne, pour finaliser un transfert qui pourrait atteindre les 100 millions d'euros. Il a terminé la saison passée meilleur buteur du championnat portugais avec 26 buts.



Erling Haaland portera lui les couleurs de Manchester City, une équipe que Harry Kane a désiré rejoindre à l'été 2021. Blessé durant deux mois, la superstar norvégienne a scoré à 22 reprises en 24 rencontres, terminant troisième meilleur buteur de Bundesliga sous le maillot de Dortmund.



"Depuis que je joue, chaque saison a toujours été une rude bataille pour remporter le titre de meilleur buteur", a expliqué Harry Kane, sacré meilleur réalisateur de Premier League en 2016, 2017 et 2021.



"On s'attend toujours à ce que les meilleurs attaquants jouent en Premier League. Avec ces deux nouvelles arrivées, ce sera le cas", a poursuivi l'international anglais. "Ça m'a toujours aidé d'avoir des joueurs qui m'offrent un tel challenge, ça me permet de progresser."

Cette saison, l'avant-centre de Tottenham s'est arrêté à 17 buts, échouant dans sa quête derrière son coéquipier Heung-min Son et Mohamed Salah (Liverpool) qui ont fait trembler les filets à 23 reprises.