Kaká : Leonardo me donne beaucoup de conseils pour mon après-carrière

Le directeur sportif du Paris SG "Leonardo me donne beaucoup de conseils pour mon

après-carrière", a confié

l'ex-star brésilienne Kaká dans un entretien à l'AFP réalisé mardi lors de son passage à Paris pour suivre une formation de management du sport

organisée par l'UEFA.

Dernier joueur brésilien à avoir remporté le Ballon d'Or en 2007 juste avant une décennie de règne quasiment sans partage de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, l'ex-meneur

de jeu (37 ans) estime que

son compatriote Neymar

(28 ans) peut lui succéder au palmarès dès cette saison

"si le PSG remporte la Ligue des champions".



Q: Pourquoi est-ce important pour vous de suivre une formation de management du sport destinée aux anciens joueurs internationaux ?

R: "C'est le bon moment pour moi de mieux apprendre ce que je vais faire plus tard dans ma carrière. Je veux revenir un jour dans le football mais je veux être prêt pour ça. Ce programme me donne une chance de l'être pour mon prochain défi."



L'objectif, c'est de devenir un jour directeur sportif dans un club ?

"Oui, j'aimerais davantage un rôle de ce type: directeur sportif ou dirigeant. C'est ce que j'envisage pour le futur. Pas aujourd'hui car j'ai encore des choses à apprendre dans plein de domaines."



Au Brésil ou en Europe, idéalement ?

"Je vais voir les différentes opportunités qui se présentent à moi, plus tard. Je suis vraiment concentré aujourd'hui sur le fait d'acquérir ou améliorer mes compétences en dehors du terrain".



De plus en en plus d'anciens grands joueurs se tournent vers une carrière de directeur sportif notamment à l'AC Milan, votre ancien club...

"Oui ce sont vraiment des sources d'inspiration pour moi. J'avais Paolo Maldini comme coéquipier à Milan (de 2003 à 2009), maintenant il est directeur technique. Il y a aussi Zvonimir Boban (ancien joueur de 1991 à 2001 devenu directeur du football en 2019, NDLR), et plein d'autres."



Leonardo, à l'origine de votre arrivée à l'AC Milan en 2003, est le directeur sportif brésilien le plus connu dans le monde depuis qu'il est au PSG (2011-2013, puis retour à l'été 2019). Est-ce également un exemple pour vous ?

"Je parle beaucoup avec lui. C'est un très bon directeur sportif, il me donne beaucoup de conseils pour mon après-carrière."



Un stage d'apprentissage à Paris avec lui, cela vous tenterait ?

"Peut-être! On va voir, je vais lui demander (rires)."



Vous êtes le dernier joueur brésilien à avoir remporté le Ballon d'Or (2007). Pensez-vous que Neymar peut vous succéder dès cette saison ?

"Pour moi, oui. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est d'accomplir sur le plan collectif une saison complète dans toutes les compétitions et d'être l'un des protagonistes majeurs de ces réalisations. Si le PSG remporte la Ligue des champions, il le remportera probablement".