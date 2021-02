Kaizer Chiefs n’a pas encore obtenu de visa d’ entrée pour le Maroc

Apparemment, le match de la première journée de la phase de poules de la Ligue africaine des clubs champions entre le Wydad et l’équipe sud-africaine de Kaizer Chiefs s’acheminerait vers l’annulation. Attendue en principe ce samedi au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, la délégation de Kaizer Chiefs n’a pu, d’après des sites sud-africains, jusqu’à hier obtenir son visa d’entrée pour le Maroc. Les mêmes sources ajoutent que les responsables dudit club devaient se rendre mercredi matin à l’ambassade du Royaume à Pretoria dans l’espoir de se voir délivrer le visa et entamer le voyage qui se fera via l’Asie. Du côté du Wydad, c’est silence radio, mais il faut reconnaître qu’il s’agit là d’une situation qui dépasse de loin le club casablancais. Pour le moment, ce qui se précise, c’est que cette rencontre risque fort bien de ne pas avoir lieu, du fait de la suspension des vols en provenance de l’Afrique du Sud vers le Royaume afin de parer à toute éventualité de propagation du nouveau variant sud-africain du coronavirus. Une décision des plus logiques qui laisse nourrir l’option du forfait et de la défaite sur tapis vert par 3 à 0 du WAC. Ne pas disputer cette partie serait le plus approprié car les autorités marocaines ne badinent pas avec la santé des citoyens et un match de foot ne peut en aucun cas donner lieu à une dérogation, permettant à Kaizer Chiefs de venir à Casablanca. Le cas du match WAC-Kaizer Chiefs se veut semblable à d’autres rencontres de la C1 et de la C3 européennes devant être disputées au courant de la semaine prochaine. Il s’agit, en effet, des deux matches de huitièmes de finale de la Ligue des champions où les clubs allemands de RB Leipzig et du Borussia Monchengladbach devraient donner la réplique respectivement à leurs homologues anglais de Liverpool et de Manchester City. Etant donné que le RoyaumeUni est frappé par le virus mutant, les autorités allemandes n’ont rien voulu savoir et une porteparole du ministère de l’Intérieur avait indiqué à l’AFP que «l’interdiction d’entrée sur le territoire allemand depuis la Grande-Bretagne ne prévoit pas de dérogation spéciale pour les sportifs professionnels». En plus de ces deux matches, il y a celui des seizièmes de finale aller de Ligue Europa ayant pour protagonistes la Real Sociedad et Manchester United qui se jouera à Turin, en raison des restrictions de déplacement en Espagne liées au Covid, a annoncé l'UEFA. En attendant une issue à ce problème, le programme de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions comporte encore le match WAC-Kaizer Chiefs, ce samedi à 20 heures au Complexe Mohammed V, au moment où la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a programmé le match WAC-FUS, comptant pour la sixième journée de la Botola Pro D1, pour mardi prochain à partir de 19h30. Par ailleurs, en Coupe de la Confédération qui verra ce dimanche la tenue des matches barrage aller avant la phase de groupes, il y a lieu de citer le gain de cause obtenu par le Raja qui avait réclamé que son match contre les Tunisiens de Monastir ne soit pas sifflé par l’arbitre algérien Lahlou Benbrahim. C’est ce referee même qui avait officié lors du fameux match du second tour de la Ligue des champions entre le Raja et l’équipe sénégalaise de FC.Teungeth. Rencontre que les Verts avaient perdue suite à une pelouse impraticable, sauf aux yeux de l’arbitre précité, à cause des fortes précipitations qui s’étaient abattues sur Casablanca. Pour ce premier acte de Raja-Monastir, la Confédération africaine a désigné un autre arbitre algérien, Abid Charef. Quant au second représentant du football national en Coupe de la Confédération, le TAS, il a demandé à la LNFP le report de son match de la 10ème journée du championnat D2 contre le KACM, prévu le 18 courant à 15 heures au Grand stade de Marrakech. Les dirigeants du club casablancais ont justifié leur requête par le fait que l’équipe aura un long déplacement à faire jusqu’à la Zambie pour jouer dimanche la formation de Nkana. Le contingent du TAS devra entamer son voyage jeudi pour n’arriver à destination que le lendemain, soit plus de 30 heures de vol sachant qu’il aura deux escales à faire à Dubaï et à Addis-Abeba. Et ça sera le même «trip» au retour et l’arrivée n’est prévue à l’aéroport Mohammed V à Casablanca que le mardi 16 février aux alentours de 15 heures, à condition qu’il n’y ait pas de retard. Le TAS réclame donc l’ajournement de son match à l’autre semaine puisque le dimanche 21 février, il aura à disputer le match retour contre Nkana, ultime étape avant la phase de poules. Une requête qui, si l’on se réfère au règlement de la FRMF, ne pourra pas aboutir, car le match Nkana-TAS aura lieu dimanche 14 février et l’opposition KACM-TAS est prévue le jeudi 18 février, c’est-à-dire, la condition des 72 heures devant séparer les deux rencontres, dont une est disputée en dehors du pays, est remplie. Mais il pourrait y avoir une interprétation plus souple du texte, prenant en considération l’arrivée tardive du club casablancais et le fait qu’il lui serait impossible d’enchaîner un match du championnat, sachant que l’équipe ferme la marche de la DII et a besoin d’être dans les meilleures dispositions en vue de soigner son classement et de poursuivre son aventure africaine.