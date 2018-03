Justin Bieber apporte son soutien à “Black Lives Matter”

Le célèbre chanteur de pop canadien Justin Bieber, plus connu pour ses frasques que ses prises de position politiques, a apporté un soutien inattendu au mouvement "Black Lives Matter” vendredi.

La star de 23 ans, qui a mis fin à une tournée mondiale en juillet, a publié un message sur Instagram pour appuyer le combat de ce mouvement dénonçant les violences policières contre les Noirs.

"Je suis un Canadien blanc et ne saurai jamais ce que cela fait d'être un Noir américain, mais ce que je sais c'est que j'ai envie de faire quelque chose et d'utiliser ma voix pour dénoncer le racisme", a-t-il écrit.

"C'est un vrai problème, que je n'avais vu aussi présent de ma vie", a-t-il ajouté, en légende d'une photo du logo "Black Lives Matter".

L'ancien enfant-star ne s'aventure généralement pas sur le terrain de la politique. En 2011 il avait qualifié l'avortement de meurtre lors d'une interview.

En 2014, une vieille vidéo de Justin Bieber racontant une blague raciste et utilisant le très insultant mot "nègre", alors qu'il était adolescent, avait fait surface. Le chanteur s'était excusé dans la foulée.