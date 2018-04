Décidément, le golf marocain est présent, avec succès, sur tous les fronts. Pendant qu’ont lieu les derniers préparatifs du 45ème Trophée Hassan II de golf et de la 24ème édition de la Coupe Lalla Meryem, épreuves majeures du PGA European Tour et du Ladies PGA European Tour, les 14 et 15 avril s’est déroulée sur le Golf Lixus de Larache, la 3ème étape du Junior Srixon Tour.

Le raccourci est significatif, d’un côté la réunion des meilleurs golfeurs et golfeuses du monde et de l’autre, un tournoi réunissant les futurs champions de demain. Ce qui illustre l’évolution positive du golf au Maroc sous l’impulsion de S.A.R. le Prince Moulay Rachid qui préside la Fédération Royale marocaine de golf et l’Association du Trophée Hassan II .

Près de 100 jeunes golfeurs et golfeuses se sont sportivement affrontés sur le parcours du Lixus Golf répartis en 5 catégories d’âge.



Les résultats ont été les suivants:



Poussins (9-10 ans) 9 trous

1er Essakali Sofia (AGTC) 11

2ème Belatar Yasser (AGTC) 10

3ème Boufoullous Anwar (5RG Marrakech) 9



Benjamins (11-12ans) Stableford

1er Benqlilou Rayan (Amelkis) 47

2ème Bensouda Kamil (RGAM) 44

3ème El Moussaoui Youssef (RCCT) 38



Minimes (13-14 ans)

1er Imni Rim (AGTC) 156

2ème Trometter Hugo Mazen (Palm CNM) 157

2èmeRafi Mohd Yassine (Tazegzout) 158



Cadets (15-16 ans)

1er Bourehim Mohamed Nizar (TJC) 156

2ème Boutaleb Kamil (RGAM) 158

3ème Bentajet Othmane (Mogador) 159



Juniors (17-18 ans)

1er Chaoui Youssef (RGAM)155

2ème Rradi Mehdi (RG Agadir) 157

3ème Tassoudali Mohamed (RCCT)157