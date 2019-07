Julius Jayde remporte la première étape du 9ème Challenge international de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

Le Sud-Africain Julius Jayde a remporté la première étape de la 9è édition du Challenge international de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de cyclisme, dont le coup d'envoi a été donné lundi.

Le coureur-cycliste sud-africain s’est adjugé cette étape, reliant Kelaât des Sraghna et Béni Mellal, en passant par El Bourouj et Fkih Ben Saleh sur une distance de 151 km, en 3h22min50sec, devançant son compatriote Clint Hendricks, tandis que le Marocain Oussama Khafi s’est classé troisième.

Après sa victoire, Jayde s’est dit heureux d’avoir entamé sa participation par cette "belle" performance, ajoutant que cette compétition est devenue un rendez-vous continental incontournable.

De son côté, Oussama Khafi a mis en avant la difficulté de cette étape et à hauteurs, soulignant que sa volonté de relever le défi face à des cyclistes de renommée mondiale lui a permis de faire partie de l’échappée et finir troisième.

Pour le président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, Mohamed Belmahi, cet événement faisant désormais partie du calendrier de l’Union cycliste internationale Africa Tour, est un exemple à suivre pour les autres compétitions tenues en Afrique, et ce eu égard à son niveau technique et organisationnel élevé.

Dans une déclaration à la MAP, il s'est dit content que cette édition coïncide avec les célébrations des Marocains de l'anniversaire de la Fête du Trône.

Concernant les conditions ayant marqué l'entame du Challenge, le directeur technique de la fédération, Mostapha Nejjari, a indiqué que la première étape s'est déroulée sous une grande chaleur, notant que la troisième place de Khafi sera une motivation pour ses compatriotes en vue de réaliser de bons résultats lors des prochaines étapes.

Organisé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, le Challenge international de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan se déroule du 22 au 25 juillet à l’occasion de la Fête du Trône.

La deuxième étape devait relier mercredi Béni Mellal à Bejaâd (146 km) via Fkih Ben Saleh, Khouribga et Oued Zem.

Cet événement, organisé en célébration de l’anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, est inscrit au calendrier de l’Union cycliste internationale Africa Tour.

Il reflète la dimension réelle de l’attachement indéfectible et irréversible du peuple marocain au Glorieux Trône alaouite, garant de l’unité, de la stabilité et de la prospérité du Royaume.

Cette compétition "ambitionne d'être une vitrine qui valorise les atouts touristiques du pays ainsi que ses richesses culturelles, d'autant plus que "ce challenge constitue un facteur d'évolution sociale" et "confirme une fois de plus que le Royaume du Maroc est un véritable havre de paix et une terre d'hospitalité, de dialogue et de tolérance".

Cette manifestation sportive internationale est organisée par la FRMC en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité national olympique marocain (CNOM), l’Union cycliste internationale (UCI) et la Confédération africaine de cyclisme (CAC).