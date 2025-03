Julien El Mesbahi convoqué chez les U20

L’entraîneur de la sélection du Maroc U20, Mohamed Ouahbi a convoqué le joueur Julien El Mesbahi, qui évolue au club néerlandais de Twenty, pour rejoindre le stage des Lionceaux de l’Atlas en prévision des matchs amicaux face au Ghana et à la Sierra Leone.



Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), cette convocation intervient suite au feu vert de la FIFA, concernant le changement de nationalité sportive du joueur qui portait auparavant le maillot de la sélection néerlandaise.



En préparation de sa prochaine participation à la Coupe d’Afrique des nations U20, prévue en Côte d’Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025, la sélection nationale des moins de 20 ans disputera trois matchs amicaux contre les sélections du Ghana (20 et 24 mars) et de la Sierra Leone (22 mars), au Complexe Mohammed VI de football.