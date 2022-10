Julia Roberts raconte qu ' un dermatologue lui a conseillé de «combler» ses rides du sourire

De plus en plus de stars fustigent les injonctions de la société à rester jeune et à dissimuler, voire tenter d'éradiquer, via la chirurgie esthétique, les marques de vieillesse.



On pense notamment aux célébrités qui affichent fièrement leurs cheveux blancs sur les tapis rouges. Récemment, l’actrice hollywoodienne Julia Roberts a raconté à la version australienne de Marie-Claire une anecdote lorsqu’elle était en consultation avec son dermatologue. Au cours de l’examen, ce dernier lui aurait conseillé de combler les rides du sourire, aussi appelées rides du sillon nasogénien. Une proposition choquante à laquelle Julia Roberts a répondu de la meilleure des façons : «Les combler ? Vous savez combien de bonnes histoires il y a là-dedans ? Combien de bons fous rires ? Combien de grands dîners ? Les combler ? Qu'est-ce que vous me racontez ? ».



Toutefois, après avoir répondu à son dermatologue, la comédienne - actuellement à l’affiche de Ticket to Paradise - a repensé à la situation et confie avec franchise que se voir vieillir n’est pas chose aisée : « C'est marrant parce que d'un côté, j'ai l'impression que ça représente vingt ans d'un mariage heureux. Et on ne comble pas vingt ans d'un mariage heureux. Mais en même temps, les rides attirent mon attention. Je dois me dire que non, elles représentent quelque chose d'heureux. Personne ne veut effacer cela. C'est dire que rien derrière toutes ces rides ne m'a rendu heureuse alors que si. Mais si je me sens comme ça maintenant, est-ce que cela sera encore le cas dans 10 ans ? Je ne sais pas ».



Il est malheureusement coutume pour les stars à Hollywood de subir ce type de remarques sexistes qui implique que les actrices ont une date de péremption dans l'industrie.