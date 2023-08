Les activités des journées portes ouvertes dédiées par la SNRT aux MRE se sont achevées jeudi dernier par la réception de compétences professionnelles et forces actives résidant à l’étranger.



Un événement initié en commémoration de la journée nationale du migrant instituée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, pour être une opportunité d’échanges et de consolidation des liens avec les Marocains du monde.



En détail, les activités de cet événement, marqué par la participation du Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), Abdellah Boussouf, se sont axées sur l’identification, auprès des compétences des MRE, des évolutions de l’offre nationale de la SNRT en termes de services audiovisuels.



Des contenus qui accordent un intérêt particulier aux émissions dédiées à cette communauté en révélant la valeur du patrimoine, de la créativité artistique tout en contribuant au rayonnement des culture et civilisation marocaines voire en consolidant l’identité nationale unifiée et en relayant l’attachement aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue.



A cette occasion, M. Boussouf s’est félicité de cette coutume annuelle de la SNRT qui incarne son intérêt à cette communauté. Ainsi, la société en fait une question horizontale qui intéresse tous les établissements publics étant donné qu’elle est notamment une composante fondamentale de la nation marocaine et contribue activement aux chantiers de développement.



De son côté, Jad Bennani, Directeur d’audit et de contrôle de gestion, a mis en lumière les actions, efforts, investissements techniques et technologiques actuels et futurs de la SNRT sous la supervision du Président directeur général, Fayçal Laâraïchi.



L’objectif étant d’améliorer la qualité du service médiatique public, d’identifier les étapes de restructuration et de gouvernance de la gestion de ce service et les résultats du chantier structurant de la société en matière de révision de la gestion du secteur.



Cela étant, cette manifestation s’est distinguée par l’organisation de visites au profit des participants aux différents services de production des contenus audiovisuels à la radio et la télévision. La visée en étant de les informer des réalisations de l’établissement en accomplissement de ses missions et engagements en diversification et qualification de l’offre audiovisuelle nationale à l’aune d’un contexte mondial marqué par la grande mutation des nouveaux modes de consommation des contenus audiovisuels. Une offre qui fait l’objet d’une stratégie que la société développe avec un soin méticuleux et continu sur orientations du Président directeur général.



Dans ce cadre, des indicateurs ont été partagés pour révéler la place, chez la communauté marocaine, de ces services dont elle consomme fort les contenus numériques lancés pour créer un équilibre avec la télévision linéaire.



D’ailleurs, les MRE représentent 33% des utilisateurs de la plate-forme SNRT live, qui se chiffrent à 9 millions de personnes dans les 6 derniers mois. Sur Facebook et Instagram, les Marocains du monde se taillent 35% des utilisateurs qui interagissent avec les contenus des plates-formes de la SNRT. En outre, leur taux d’audience augmente sur YouTube pour dépasser celui enregistré au niveau local.



Pour rappel, cette commémoration de la journée nationale du migrant, a été précédé par la réception des jeunes de nouvelles générations des MRE qui ont pu prendre part à des émissions en direct dans la chaînes de radios de la SNRT et ils ont aussi pu visiter les différents studios de télévision et de radios.



Il va sans dire que cet événement, qui a attiré des participants de par les pays de résidence des MRE dans les 5 continents, constitue une meilleure illustration d’attachement à la patrie mère pour les différentes générations des Marocains du monde de par leur intégration dans les pays d’accueil tout en conservant leur attachement au pays d’origine.



Parmi eux, Ilias El Goudani, le jeune boxeur professionnel et champion du monde U 17, né en Allemagne et issu d’une famille marocaine de Nador et qui a décidé de mener sa carrière sportive professionnelle sous le drapeau du Maroc.