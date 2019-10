L'Organisation socialiste des femmes ittihadies (OSFI) a exprimé son amertume, sa frustration et sa colère face aux nombreuses régressions et manifestations d'injustice, de fragilité et d'exclusion vécues par les femmes marocaines.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée nationale de la femme marocaine, elle a indiqué que ces régressions se produisent à un moment où le Maroc connaît de profondes transformations sociales au niveau des structures familiales, des indicateurs sociaux et économiques, de l’enseignement et de la formation professionnelle des femmes. Ces régressions interviennent également à une époque où le mouvement féminin se mobilise pour protéger les acquis et développer la condition féminine dans une société qui a choisi d'avancer vers la modernité et la démocratie.

L’OSFI précise que le 10 octobre constitue une journée d'évaluation des résultats obtenus, d’appréciation des acquis, mais également une occasion de constater les dysfonctionnements, de mettre en garde contre les régressions et de réaffirmer la détermination à poursuivre la lutte pour la modernité, l’égalité et la justice sociale.

Dans ce contexte, l’OSFI a appelé à mettre fin aux stéréotypes développés à propos des femmes dans les médias et à mettre en valeur leurs expériences réussies dans les spots publicitaires ainsi que dans divers programmes artistiques et scientifiques.

L’OSFI a, par ailleurs, fait part de la poursuite de la lutte pour réviser le cadre législatif visant à promouvoir les droits de la femme marocaine. Dans ce sens, elle a appelé à réviser le Code de la famille conformément à l'esprit d'égalité énoncé dans la Constitution de 2011, et aux obligations internationales du Maroc en tenant compte des changements sociaux que le Royaume connaît.

L’OSFI a également appelé à un plaidoyer supplémentaire en vue de modifier le Code pénal soumis actuellement à la Chambre des représentants, et ce afin de protéger les droits individuels et la vie privée des citoyens et d'assurer la cohérence et la conformité avec les normes nationales et internationales.

L’OSFI a, par ailleurs, noté qu'elle continuera à militer pour l’adoption de l’approche genre dans les politiques publiques et en faveur d’une société d'égalité et d'équité. Elle a aussi appelé à la mise en place de procédures légales et réglementaires pour assurer une représentation équilibrée des femmes dans les différentes institutions de l'Etat et de la société, loin des décisions péremptoires, des consensus circonstanciels et des calculs électoralistes.