Journée de l'Afrique en Azerbaïdjan : Le Maroc célèbre le continent par le 7e art

L’ambassade du Maroc en Azerbaïdjan a célébré la Journée de l'Afrique en organisant la 2e édition des Journées du cinéma africain à Bakou, mettant en lumière la richesse et la diversité culturelle du continent à travers le 7e art. Cet événement, tenu du 23 au 25 mai, illustre l’engagement du Maroc pour la promotion de la culture africaine par le biais du cinéma.



Organisée en partenariat avec la Fondation du Festival du cinéma africain de Khouribga et avec le soutien du Centre d’affaires «Landmark», cette édition a présenté six films primés venus de Zambie, du Zimbabwe, du Cameroun, du Mozambique, du Mali et de la Tanzanie.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Azerbaïdjan, Mohamed Adil Embarch, a indiqué que cette initiative vise à faire découvrir la richesse artistique et la diversité culturelle du continent, à travers un cinéma authentique, résilient et engagé.



S’inscrivant dans la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur d’une coopération Sud-Sud solidaire, cette initiative met également en lumière des pays africains non représentés diplomatiquement en Azerbaïdjan. L’événement a attiré un public nombreux et varié composé d’étudiants, de passionnés de cinéma, de journalistes, de diplomates et de membres de la communauté expatriée, qui ont exprimé leur satisfaction et leur enchantement pour l’organisation de cette manifestation.