La Coupe du monde FIFA 2030, dont l'organisation a été officiellement attribuée au Maroc, au Portugal et à l'Espagne, "sera la meilleure de l'Histoire", a indiqué, mercredi, le président du Conseil supérieur espagnol des sports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.



"La Coupe du monde 2030 sera la meilleure de l'Histoire tant sur le plan sportif qu'organisationnel", a souligné M. Uribes, cité dans un communiqué du CSD, publié à l'issue de la désignation officielle par la FIFA des trois pays hôtes de la Coupe Jules Rimet.

Le président du CSD a assuré que cet événement majeur du football mondial "contribuera également à la cohésion sociale, à l'unité et à la fierté collective".



"Cette édition du Mondial sera un événement d'exception pour vivre la passion du football, promouvoir l’industrie du sport, stimuler la création d’emplois dans des secteurs clés et attirer des investissements étrangers dans les infrastructures et les technologies", a-t-il relevé.



"Nous devons être extrêmement fiers de cette reconnaissance de la FIFA, qui renforce la place du sport comme l’un des secteurs stratégiques à fort impact sur l'économie", a-t-il noté.