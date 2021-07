José Manuel Albares sous les feux des critiques du parti d’extrême droite,Vox

I l semble que la déclaration du nouveau ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, à propos du Maroc, lors de la cérémonie de passation des pouvoirs avec l’ancienne ministre, n’a pas plu au parti d’extrême droite, Vox. En effet, le président de Vox au préside occupé de Sebta, Juan Sergio Redondo, a regretté que José Manuel Albares «ait montré dès son entrée en fonction qu'il est venu pour appliquer une politique de soumission au Maroc », selon Ceuta al Dia. Sergio Redondo a ajouté que le nouveau ministre « parle de notre grand ami du sud alors que le pays voisin continue de faire chanter et de faire pression sur l'Espagne ». Ce petit parti espagnol d’extrême droite, connu pour sa marocophobie, ne rate aucune occasion pour cracher son venin chaque fois qu’il s’agit du Maroc et des Marocains. Il convient de rappeler que le nouveau ministre espagnol avait souligné que l’Espagne doit «renforcer ses relations, notamment avec le Maroc, notre grand ami ». Selon les observateurs, José Manuel Albares a été nommé à la tête du ministère des Affaires étrangères en vue de réparer les erreurs commises par l’ancienne ministre, Arancha González Laya, notamment sa mauvaise gestion de la crise avec Rabat et son implication dans l’affaire Brahim Ghali, chef des séparatistes qui avait déclenché la plus grave crise diplomatique entre Rabat et Madrid. D’après le professeur des relations internationales et président du Centre marocain de la diplomatie parallèle et de dialogue des civilisations, Abdelfattah El Belamachi, le limogeage de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, est "une expression de la part du chef du gouvernement de la gestion «chaotique» de la crise avec le Maroc par la diplomatie espagnole". Abdelfattah El Belamachi a relevé, à cet égard, les graves erreurs commises par le gouvernement espagnol, "d'un point de vue politique et diplomatique", qui nuisent à la réputation de l'Espagne en matière de droits de l'Homme, notamment après avoir autorisé l'accueil du chef des milices du Polisario sous une fausse identité et avec de faux documents. Il a également noté les attitudes espagnoles ayant succédé à cette tension dans les relations avec le Maroc, sans que la diplomatie espagnole n’ose présenter des excuses en particulier le choix de la "confrontation" adopté et la tentative d'impliquer l'Union européenne dans cette crise. En outre, le président du Centre marocain de la diplomatie parallèle et de dialogue des civilisations a relevé que le Conseil des ministres en Espagne, qui devaitse réunir hier, "devait montrer les contours de la politique du nouveau gouvernement". Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, avait annoncé samedi un profond remaniement ministériel, marqué particulièrement par le départ forcé de la très controversée ministre des Affaires étrangères, de l'UE et de la Coopération, Arancha Gonzalez Laya. Par ailleurs, le journal El Correo a souligné que le nouveau ministre des Affaires étrangères a proposé à « Arancha González Laya de continuer au sein du ministère en tant que conseillère, sans qu'on sache si elle a accepté ce poste ».