José Manuel Albares souligne l'importance de renforcer les liens culturels entre le Maroc et l'Espagne

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a souligné, lundi, l'importance de renforcer les liens culturels entre le Maroc et l'Espagne.



Qualifiant le Maroc de "partenaire stratégique" et de "pays ami", M. Albares a affirmé que son pays compte promouvoir la présence de la langue espagnole au Maroc dans le cadre des efforts visant à renforcer les liens culturels entre les deux pays.



Le chef de la diplomatie espagnole, qui présidait la première réunion de l’Observatoire mondial de l’espagnol à Madrid, a annoncé le lancement de deux études approfondies sur la situation de la langue espagnole au Maroc et au Brésil, dans la perspective de renforcer la présence de la langue de Cervantes dans des zones clés.



Ainsi, des études seront menées par l'Observatoire mondial de l’espagnol pour évaluer l’impact et la contribution de la langue espagnole dans des secteurs stratégiques tels que la science, la technologie et la diplomatie.



Le lancement de cette initiative s'assigne pour objectif de faire de la promotion de la langue espagnole une priorité à même de renforcer les liens culturel et linguistique de l’Espagne avec des pays partenaires comme le Maroc, a dit le chef de la diplomatie espagnole.