José Manuel Albares : L'Espagne entretient une relation très solide avec le Maroc

Le ministre espagnol des Affaires Etrangères, de l'Union Européenne et de la Coopération, M. José Manuel Albares, a affirmé, jeudi, que son pays entretient une "relation très solide" avec le Maroc.



"Nous avons une relation très solide avec le Maroc qui profite tant à l'Espagne", a souligné le chef de la diplomatie espagnole lors d’un point de presse à Séville avec son homologue portugais, Joao Cravinho.



La dynamique qui se développe avec le Maroc a permis, entre autres, de réduire les flux migratoires vers la Péninsule, en plus de la reprise de l'opération "Marhaba", a-t-il fait observer, relevant que les relations avec le Maroc constituent un exemple pour les autres pays de la région.



"Au moment où toutes les routes d'immigration irrégulière utilisées par les mafias qui trafiquent les êtres humains augmentent en Europe, la seule route qui non seulement n'augmente pas mais diminue est précisément celle qui, à travers le Détroit de Gibraltar, atteint les côtes de l'Andalousie", s’est félicité M. Albares.