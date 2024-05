José Manuel Albares : L'Espagne élabore un nouveau cadre stratégique pour son partenariat avec l'Afrique

Le gouvernement espagnol a lancé le processus d'élaboration d'un nouveau cadre stratégique pour son partenariat avec l'Afrique, visant à "établir un partenariat renouvelé, fondé sur un dialogue sincère", a annoncé, jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.



Lors d'une réunion à Madrid avec les ambassadeurs africains, dont l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, M. Albares a invité les diplomates africains à se joindre à ce processus avec leurs propositions, après avoir entamé des consultations avec les différents gouvernements africains, des experts de la société civile et de la diaspora africaine en Espagne, indique le ministère espagnol des Affaires étrangères dans un communiqué.



Le chef de la diplomatie espagnole a souligné que son pays est conscient que l'Afrique est un continent de plus en plus fort et intégré, faisant part de la volonté de son pays de s'associer à l'Afrique dans la poursuite d'objectifs et d'aspirations communs tels que la prospérité, la sécurité et la justice sociale, ainsi que la défense - à l'échelle mondiale - d'un avenir durable.



M. Albares a insisté lors de cette rencontre, tenue à l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai, sur le fait que ce dialogue et ce partenariat doivent également avoir lieu dans les différents forums internationaux, relève le communiqué.



Et d'ajouter que l'Espagne s'est engagée à adapter le système multilatéral actuel afin de relever les défis d'un ordre mondial en mutation, faisant savoir que la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement sera organisée en juin 2025, dans le but de contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de l'Agenda 2030.