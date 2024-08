Jo de Paris. La presse américaine se fait l’écho de la “large ” victoire du Maroc sur l'équipe US

La presse américaine est largement revenue, vendredi, sur la victoire sans appel de la sélection marocaine de football (U23) face à son homologue américaine et sa qualification historique pour les demi-finales du tournoi masculin comptant pour les Jeux olympiques (Paris-2024).



Une journée à oublier pour la US Team après une lourde défaite face à une équipe marocaine truffée de talents, commente le magazine spécialisé The Athletic, notant que les Lionceaux de l’Atlas ont fait montre, tout au long du match, d’une nette qualité de jeu.



Le média relevant du prestigieux New York Times indique ainsi que les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont dominé la partie et les statistiques, mettant un coup d’arrêt au parcours des Américains qui caressaient le rêve de remporter une médaille lors de la grand-messe olympique.



Le Maroc a atteint des sommets grâce à un mélange ingénieux entre une génération de jeunes joueurs et de stars chevronnées, ajoute la publication. Les Américains ont eu à faire à une équipe marocaine "rapide et plus forte", relève de son côté le service Sport du site d’information Yahoo, ajoutant que les Stars and Stripes étaient incapables de suivre le rythme imposé par les poulains de Tarik Sektioui.



Dans la même veine, USA Today écrit que la sélection américaine a logiquement perdu face à une équipe marocaine qui était la meilleure tout au long de la rencontre. “Il n’y a pas de honte de perdre face aux Lionceaux de l’Atlas”, indique l’auteur de l’article.



De son côté, le NewYork Post souligne que les coéquipiers de Bilal Akhannous, qui ont pris le meilleur sur la sélection argentine lors de la phase des groupes, ont montré qu’ils sont à la quête du sacre. Même son de cloche chez la chaîne sportive ESPN qui évoque une domination marocaine du jeu dès les premières minutes de la rencontre, notant que la sélection nationale a été épaulée par un public surchauffé et motivé.



Ce public a donné libre cours à une immense joie qui a retenti dans les gradins du Parc des Princes en célébration des quatre buts inscrits par Soufiane Rahimi, Hakimi, Ilias Akhomach et El Mehdi Maouhoub. Après le premier but inscrit par Rahimi sur penalty à la 29èmeminute, le Maroc amaintenu la pression et dominé le jeu, avant de sceller le sort dumatch à sa faveur, décrochantle précieux ticket pour les demi-finales, indique le média.



Pourles chaînes NBCetCBS, ils’agit d’une “domination de bout en bout” du Maroc et d’une victoire “écrasante” contre une équipe américaine qui a enchaîné de bons matches avant de céder face à la force et à la vigueur des Lionceaux de l’Atlas.