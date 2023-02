Jim Carrey vend sa maison de LA

Jim Carrey vend sa maison de Los Angeles pour 28,9 millions de livres sterling. L'acteur de "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", 61 ans, a été propriétaire du manoir pendant 30 ans, mais il a déclaré qu'il voulait maintenant un changement et qu'il souhaitait que quelqu'un d'autre profite de "l'enchantement" du domaine.



En référence au tube de David Bowie "Changes", le comique a déclaré au New York Post au sujet de sa décision de vendre : "Pendant trois décennies, cela a été un sanctuaire pour moi, mais je n'y passe plus beaucoup de temps maintenant et je veux que quelqu'un d'autre en profite comme je l'ai fait.



Père d'un enfant, Jim a acheté la propriété de cinq chambres et neuf salles de bains en 1994 pour 3,8 millions de dollars - l'équivalent de 7,71 millions de dollars aujourd'hui - selon le Post.



Mais il vend la propriété de 12.700 pieds carrés pour une augmentation massive de près de 30 millions de dollars.



Jim a également vendu sa propriété en bord de mer à Malibu pour 13,4 millions de dollars, qu'il avait achetée en 2002.



Il a déclaré au Wall Street Journal que sa maison de Los Angeles, qui vient d'être mise en vente, avait été pour lui "un lieu d'enchantement et d'inspiration" pendant "30 années très créatives et prospères".



Jim a ajouté : "Chaque nuit, les hiboux me chantaient des berceuses et chaque matin, je sirotais ma tasse de café avec les faucons et les colibris, sous un pin grand-père géant."



En plus de deux acres de terrain, la maison ranch de Brentwood comprend des plafonds à poutres, des puits de lumière, des poiriers et une immense salle de cinéma, ainsi qu'une salle de sport, un court de tennis, une piscine à cascade et un spa, un sauna et un pool house.