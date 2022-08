Jeux de la solidarité islamique: De l’or pour la taekwondiste Soukaina Sahib

La Marocaine Soukaina Sahib a décroché la médaille d’or en taekwondo (-46 kg), à l’issue de la finale disputée, jeudi, à la salle couverte du 19 Mai, dansle cadre des 5èmesJeux de la solidarité islamique quise déroulent à Konya, en Turquie. La taekwondoïste marocaine s’est imposée aux dépens de l'Azerbaïdjanaise Minaya Akbarova par 2 à 0 (13-1, 12-0). Dans une déclaration à la presse, Soukaina Sahib a indiqué que «c’était difficile de remporter une médaille d’or lors de ces jeux face à des concurrentes de taille». Elle a ajouté que le combat contre l’Azerbaidjanaise était très tactique «mais j’ai réussi à le remporter grâce aux entraînements intensifs que j’ai effectués avec mon coach». Lors de la dernière journée des épreuves du taekwondo, prévue vendredi, trois sportifs marocains devaient tenter de décrocher des médailles, à savoir Ayoub Bassel (+87 kg), Fatima Ezzahra Aboufaras (+73 kg) et Merieme Khoulal (-62 kg). Pour sa part, la Marocaine Yasmine Marirhi a décroché la médaille de bronze dans l’épreuve du tir sportif (Trap), disputée jeudi. Yasmine Marirhi a remporté le bronze après avoir touché 18 plateaux. La deuxième place est revenue à la Turque Safiye Sariturk (28 plateaux), tandis que la médaille d’or a été décrochée parla Koweïtienne Sara Alhawal avec un score de 32 plateaux touchés. En sport collectif, l’équipe nationale de volleyball s’est imposée face à son homologue soudanaise sur le score de 3 à 0, jeudi au Centre des congrès et sports de Karatay, en match comptant pour le groupe A. L’équipe nationale a dominé la rencontre de bout en bout, remportant la première manche par 25 à 14 et la 2ème sur le score sans appel de 25 à 13. La sélection nationale a également dominé la 3ème et dernière manche sur le score de 25 à 14. Lors du premier match du groupe A, le Maroc a battu le Cameroun par 3- 2 (25-20, 24-26, 18-25, 25-22 et 15-12). Pour sa 3ème rencontre, le Maroc affrontera samedi l’Azerbaïdjan.