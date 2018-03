Jennifer Lopez victime de harcèlement sexuel

Depuis la naissance du mouvement #MeToo, célébrités et anonymes témoignent ouvertement du harcèlement qu’elles ont subi. C’est au tour de l'actrice et chanteuse, Jennifer Lopez, de raconter son expérience et de clamer haut et fort “Time’s Up” !

Jennifer Lopez est aujourd’hui âgée de 49 ans et c’est aujourd’hui qu’elle a décidé de se livrer sur sa propre expérience de harcèlement, qu’elle a vécue très jeune au début de sa carrière en tant qu’actrice. En livrant ce discours, elle apporte son soutien au mouvement Time’s Up, né après le mouvement #MeToo, qui dénonce toutes les formes de harcèlement - sexuel ou non - dont sont victimes les femmes.

On peut lire son témoignage dans une interview accordée au magazine américain Harper's Bazaar : "Je n'ai pas été abusée de manière aussi violente que certaines femmes. Mais est-ce qu'un réalisateur m'a demandé d'enlever mon t-shirt et de lui montrer mes seins ? La réponse est oui. Mais l'ai-je fait ? Non, je ne l'ai pas fait."

Cette expérience d’intimidation l’a traumatisée à l’aube de sa carrière, c’est ce qu’elle raconte :"Quand j'ai parlé, j'étais terrifiée. Je me souviens que mon cœur battait à cent à l'heure. Je me suis dit : 'Qu'est-ce que je fais ? Ce mec est en train de m'embaucher.' Mais je me suis rappelée de ce que l'on disait dans mon quartier du Bronx : 'Non, nous ne savons pas."

Tous ces témoignages de femmes délivrés parfois plusieurs dizaines d'années après les faits montrent à quel point il est difficile de briser le silence.