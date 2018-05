Jennifer Lopez rêve d'une demande en mariage

«Y el anillo pa' cuando», demande Jennifer Lopez dans le refrain de sa nouvelle chanson «El Anillo» sortie le 27 avril. Traduction : «Et l’alliance, c’est pour quand?» Mariée trois fois, à Ojani Noa (entre 1997 et 1998), à Cris Judd (de 2001 à 2003) et à Marc Anthony (de 2004 à 2014), J.Lo souhaiterait-elle de nouveau convoler ? C’est en tout cas ce qu’elle laisse entendre dans la chanson de son album «Por Primera Vez».

En couple avec le joueur de baseball Alex Rodriguez depuis février 2017, Jennifer Lopez s’adresse explicitement à son compagnon dans son titre en espagnol : «Tu me traites comme une princesse, tu me donnes ce que je demande / Tu as la batte et la force dont j’ai besoin», susurre-t-elle. Dans le clip, elle porte une couronne en diamants, façon Cersei Lannister dans «Game of Thrones», et interpelle directement ARod.

«Il l’a écoutée et il a dit… "C’est comme si ça parlait de nous" et j’ai répondu : "Baby, ça parle de nous !"», a expliqué Jennifer Lopez dans une interview accordée à Apple Music. L’a-t-il pour autant demandée en mariage ? La chanteuse assure qu’ils sont «bien ensemble» et ça lui suffit : «J’essaye de ne pas aller trop vite». Si Alex Rodriguez ne lui a pas encore offert l’anneau qu’elle attend, le joueur de baseball va devoir réfléchir à une demande en mariage originale.

Jennifer Lopez a en effet l’habitude de mettre les hommes à genoux : «J’ai eu des demandes en mariage géniales», expliquait-elle à James Corden dans le Carpool Karaoké en 2016. «J’ai été mariée trois fois, mais j’ai été demandée en mariage cinq fois.» Bientôt une sixième fois?