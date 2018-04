Jennifer Lopez lance sa propre marque de make-up !

Et une de plus ! Après Kim Kardashian, Victoria Beckham, Rihanna ou encore Kerry Washington, c'est au tour de Jennifer Lopez de lancer sa propre ligne de maquillage. Il faut dire que l'industrie du make-up se porte mieux que jamais... Ainsi, le 26 avril, J. Lo dévoilera les produits au look canon et aux textures dingues sur lesquels elle a longuement travaillé, en collaboration avec le groupe polonais Inglot Cosmetics. Mascaras, fonds de teint, rouges à lèvres, highlighter, poudres, blushes... Elle a pensé à tout !

Ce lancement semble assouvir une volonté de longue date de la star. « C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Une ligne de maquillage semblait s'inscrire dans une continuité naturelle puisque les gens n'arrêtent pas de me demander ce que je porte et comment j'obtiens ce glow sur ma peau », déclare-t-elle à Women's Wear Daily.

Mais l'icône des années 2000 met un point d'honneur à proposer des produits de qualité, à des prix accessibles. « Le prix était très important pour moi. C'est pourquoi j'ai choisi de m'associer avec Inglot. On peut créer des produits de qualité qui sont accessibles », explique-t-elle. Ainsi, les prix vont de 8,50 $ pour le cosmétique le moins cher à 49 $ pour le plus onéreux. « Je tenais vraiment à ce que ce soit représentatif de ce que j'aime, de ce que je porte aussi bien en termes de couleur que de qualité », précise la chanteuse.

Elle a ainsi mis en place un site qui fait un décompte seconde après seconde de la date de sortie. Une bonne technique pour créer le buzz !