Jennifer Lopez lance sa marque de cosmétiques

Jennifer Lopez ne cesse jamais de nous surprendre ! Après la musique, la mode et le cinéma, c’est désormais le secteur de la beauté sur lequel elle souhaite se concentrer.



A 51 ans, Jennifer Lopez a fait ses preuves plus d’une fois. Dans la musique, le secteur dans lequel elle s’est fait connaître, comme dans le cinéma, il semblerait que tout réussisse à la bomba latina. Oui mais voilà, il y a un secteur dans lequel elle n’avait pas vraiment mis les pieds : celui de la beauté. Et pourtant, il semblerait que ce secteur l’intéresse particulièrement, si l’on en croit la multiplication de ses photos Instagram, mettant en avant son maquillage et surtout... son glow! Car tout est parti de là! Fin août dernier, Jennifer Lopez a posté un selfie d’elle sur son compte Instagram, avec la légende suivante : “Le glow effet coucher de soleil... #JLOBeauty arrive bientôt !”. Puis... plus rien!



Le compte Instagram @trendmood1, spécialisé dans les nouveautés et exclusivités beauté est là pour mener l’enquête! Si on ne sait malheureusement pas grandchose de plus, on apprend que Jennifer Lopez a lancé son compte Instagram @jlobeauty, un compte privé qui ne follow... qu’elle! Les précisions continuent donc : Jlo Beauty sera bien une marque dédiée à la beauté, et non une simple collaboration avec une marque déjà existante. En revanche, on ne sait pas si la chanteuse ne proposera que du make-up, en se concentrant sur les produits pour la peau (notamment les highlighters pour obtenir son célèbre glow), ou s’il y aura également du soin.



L’annonce de cette énième marque (on rappelle que les stars sont déjà nombreuses à avoir lancé leur marque, comme Selena Gomez, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Rihanna, Lady Gaga ou encore Millie Bobby Brown) a créé des réactions mitigées. Si les célébrités ont l’air ravies, d’autres commentaires apparaissent, montrant leur lassitude : “DJ Khaled *Another One*”, “Encore une! J’adore JLO mais pourquoi toutes les célébrités ont besoin de lancer une marque de make-up ou de beauté... il n’est plus question de passion, juste de faire plus d’argent”. On a hâte d’en savoir plus!