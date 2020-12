Jennifer Lopez a pris le temps de se détendre pendant le confinement

Pandémie oblige, Jennifer Lopez fait partie de ces nombreuses stars qui ont dû troquer les tenues de tapis rouge contre les pantalons de survêtement et les pantoufles ces derniers mois. Un changement de rythme qui n'a pas entièrement déplu à la star, comme elle a l'a confié à WWD.



"Je pense que nous avons tous changé nos priorités pour nous focaliser sur ce qui compte le plus", a-t-elle partagé. "Au début de la pandémie, je pensais : ''Je vais laisser mes cheveux tranquille pendant la quarantaine. Ce sera bon pour moi parce que je suis accro au travail''. Je n’ai pas besoin de me faire des brushings et de les colorer en trois couleurs différentes pour deux films différents, et ma peau va aussi pouvoir faire une pause. Je n'ai pas besoin de retouches de maquillage 35 fois par jour. J'ai pensé : ''Je vais prendre soin de moi, je vais me détendre davantage, je vais prendre le temps de m'asseoir"." Grâce au confinement, Jennifer a également pu s'occuper de sa marque de beauté "JLO Beauty", admettant que cette quarantaine lui a permis de vraiment honorer le message de beauté intérieure que prône sa ligne de soin.



prône sa ligne de soin. "C'est pendant la quarantaine que nous finissions les formulations et les emballages pour JLo Beauty", a-t-elle souligné. "Ma philosophie sur la beauté, la vie et les soins de la peau, c'est de toujours se sentir bien et d'être capable de briller de l'intérieur. Et tout ça a vraiment été influencé par cette année qui vient de passer, c'est certain." Bien qu'elle se repose chez elle, Jennifer a quand même fait des étincelles dans le monde du showbiz et a récemment reçu l'Icon Award lors de la cérémonie des Billboard Women in Music.



Emue, la star a déclaré durant son discours : "La musique a toujours, toujours été ma passion. Ma mère avait pour habitude de me mettre sur la table de la cuisine et me montrait comment bouger mes fesses, ou bien me faisait chanter des classiques, quelle que soit la chanson qui était au top des charts à l'époque. C'est ce qui m'a inspiré à faire ce que je fais pour vous depuis tant d'années."